Новости по теме часы

Любой город состоит из районов и центральной части. Сухум не исключение. По традиции центром Сухума принято считать пересечение улицы Леона и проспекта Аиааира. "Встретимся под часами", такой фразой часто обозначают место встречи в городе как горожане, так и гости столицы.