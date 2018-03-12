Новости по теме часы

Любой город состоит из районов и центральной части. Сухум не исключение. По традиции центром Сухума принято считать пересечение улицы Леона и проспекта Аиааира. "Встретимся под часами", такой фразой часто обозначают место встречи в городе как горожане, так и гости столицы.
Восстановление крыши бывшего универмага "Гунда" в центре Гудауты и реставрация башенных часов здания завершатся в апреле настоящего года, сообщили в районной администрации.
Кремлевские куранты отсчитывают точное московское время с 1852 года, когда датские учёные фабриканты – братья Бутенопы – установили их на Спасской башне. Смотрите на видео РИА Новости, как устроены главные часы страны.
Башенные часы были подарены Сухуму за образцовый порядок и чистоту в 1950 году по указу Иосифа Сталина.
Сухумские городские часы были подарены Сухуму Моссоветом по указу Иосифа Сталина в 1950 году за образцовый порядок и чистоту в городе.
Башенные часы над зданием администрации Сухума завели после первого в их истории капитального ремонта.
Башенные часы над зданием администрации Сухума завели после первого в их истории капитального ремонта.
Часы, по которым сверяет время все королевство, остановят на четыре месяца для ремонта. Неполадки с подшипниками стрелок и маятника могут вызвать поломку механизма в ближайшие два-три года.
Только одни изъятые при обыске часы стоят около 1 миллиона долларов, а следователи нашли целую коллекцию.
Неисправная деталь механизма главных часов столицы, анкерная вилка, которая вышла из строя больше месяца назад, заменена.
Предполагается, что на неделе, начинающейся 7 сентября, пройдет пресс-конференция, на которой представят обновленные линейки продуктов компании: iPhone, iPad и Apple TV.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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