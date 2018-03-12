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Новости по теме детские площадки

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  • Строительство детской площадки в центральном парке Сухума
    08:57 23.11.2016
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    Детская "неожиданность" в центре Сухума

    В столице Абхазии строят детскую площадку рядом с проезжей частью, о том, что думают об этом чиновники и простые жители города, в материале корреспондента Sputnik Владимира Бегунова.

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