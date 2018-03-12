Новости по теме экология

О причинах значительного числа чаек в акватории Сухумской бухты рассказал в интервью Sputnik орнитолог, проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия.
Проблемы туристической сферы в Абхазии обсудили в Кабинете Министров в среду 18 ноября.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар в Международный день Черного моря рассказал в интервью Sputnik об уникальных особенностях, свойственных абхазской акватории Черного моря.
Необходима серьезная подготовка к борьбе с огневкой перед весенней вегетацией самшита.
Для ввода в эксплуатацию комплекса очистных сооружений в Нижней Эшере потребуется 10 миллионов рублей.
Пораженные огневкой самшитовые насаждения в Пицунде и ущелье реки Бзыбь были еще раз обработаны спустя три месяца. Об этом рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.
Обработка самшита препаратом "Димилин" была произведена на участке от Бзыбского поворота на 34 километра в сторону озера Рица.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказла Sputnik о доходах нацпарка за первый месяц лета.
Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава прокомментировал проблему складирования и необходимость переработки мусора в стране.
Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава рассказал об экологической обстановке в республике во Всемирный день окружающей среды.
В течение 20 дней текущего месяца сотрудники КПП Рицинского реликтового национального парка реализовали 22 966 взрослых и 732 детских билета, на общую сумму 8 миллионов 111 тысяч 300 рублей.
Президент Рауль Хаджимба прокомментировал проблему рыбной ловли в акватории Абхазии.
Путина прошла крайне удачно в 2015 году, объявил министр сельского хозяйства Рафик Отырба на встрече с вице-премьером Абхазии Шамилем Адзынба во вторник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.