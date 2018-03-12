Новости по теме экспортеры

Российские и турецкие бизнесмены много лет работали вместе, плечом к плечу, а сейчас турецкая сторона терпит убытки, сообщил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья (Трабзон) Ахмет Хамди Гюрдоган.