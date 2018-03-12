Новости по теме экстремизм

Слова главы Чечни о внесистемной оппозиции были опубликованы на официальном сайте правительства республики. Таким образом, полагает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава субъекта публично призывает к антиконституционным действиям.
Специальная программа по противодействию идеологии экстремизма будет вынесена на рассмотрение крымского правительства в середине января, сообщил глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям и депортированным гражданам Заур Смирнов.
Генерал США Бен Ходжес считает, что миру нужна Россия для борьбы с исламским терроризмом.
Комментарии министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп последовали после заявления властей Ирака о наличии доказательств того, что боевики ИГ использовали хлорин во время столкновений в январе.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.