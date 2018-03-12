Новости по теме энергетика

"Все линии в Крыму включили, идет набор нагрузки, энергоснабжение Крыма полностью восстановлено", — сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Последние дни в Интернете распространяется информация о внезапном ремонте трех энергоблоков на Южно-Украинской атомной электростанции, потребность в экстренной починке оборудования которой возникла после того, как станцию попытались перевести на американское топливо фирмы "Westinghouse".
Рабочий проект закона о списании долгов за электроэнергию наделяет правом РУП "Черноморэнерго" отключать абонентов от сетей и прекращать подачу в случае задолженности свыше трех месяцев, сообщил Дмитрий Шамба.
Лидеры России и Египта, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выразили настрой на развитие сотрудничества в энергетической и военно-технической сферах.
Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии, решения проблем в сфере энергетики, улучшения ситуации на абхазо-российской границе и другие значимые вопросы.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Одно из основных требований организаторов энергоблокады Крыма – освобождение так называемых политзаключенных из российских СИЗО и колоний.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.