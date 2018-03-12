Новости по теме эпидемия

Главное, при первых признаках заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью, сообщил министр здравоохранения Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги проделанной работы за 2015 год и поделился планами работы министерства на 2016 год.
Карантин по острым респираторным заболеваниям, объявленный Министерством здравоохранения Абхазии, будет действовать с 26 января по 15 февраля 2016 года.
Карантин по острым респираторным заболеваниям, объявленный Министерством здравоохранения Абхазии, будет действовать с 26 января по 15 февраля 2016 года.
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 49,4 на 10 тысяч населения (эпидемический порог текущей недели 39,6 на 10 тысяч населения), что выше эпидемического порога на 24,7 процентов, сообщил региональный Роспотребнадзор.
В настоящее время на вирус свиного гриппа приходится 42 процента от числа всех заболевших в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Показатель числа заболевших гриппом в Абхазии не превышает эпидемиологический порог, не наблюдается еще даже вспышки заболеваний, сообщила главный санитарный врач Сухума и Сухумского района Алла Беляева.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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