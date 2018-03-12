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Новости по теме глина

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  • Мастер по керамике Руслан Нанба
    09:31 27.10.2016
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    Глиняные "двойники" Аслана Нанба

    На сухумской набережной несколько раз в неделю можно встретить высокого худощавого мужчину с пышными усами, сидящего на парапете в окружении глиняных "товарищей". Это 57-летний художник и мастер по глине Аслан Нанба, который рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о своем нелегком творческом пути.

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