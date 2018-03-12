Новости по теме госслужащие

Рауль Хаджимба принял участие в заседании Кабинета Министров во вторник, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия.
Беслан Халваш назначен руководителем Службы государственного надзора республики за деятельностью в области связи.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для абхазских СМИ в среду 9 сентября.
Сокращение штатной численности не повлияет на размер фонда заработной платы, сообщил первый вице-премьер Шамиль Адзынба. Сэкономленные средства будут начислены сотрудникам ведомств.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ об оптимизации штатной численности органов государственного управления и государственных учреждений Республики Абхазия в четверг 2 июля.
Кабинет Министров Абхазии обязал служащих в органах госуправления проходить ежегодные обследования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Абхазия и Россия подписали соглашения о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Абхазии.
Абхазия и Россия подписали соглашения о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Абхазии.
Министр финансов Абхазии Амра Кварандзия и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подписали Соглашение о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Республики Абхазия.
В целях реализации Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве будут подписаны два новых отраслевых соглашения между Абхазией и Россией.
Руководство России намерено принимать участие в софинансировании увеличения заработных плат ряда работников госучреждений Республики Абхазия.
Вопрос о подписании соответствующего соглашения между Россией и Абхазией будет рассмотрен сегодня на заседании Кабинета Министров России, сообщает пресс-служба российского правительства.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.