Новости по теме инвестиции

Казанский комбинат "Майский" построит теплицу для выращивания овощей в селе Река, успех проекта зависит от восстановления термального источника в селе, иначе место строительства теплицы придется перенести, сообщили в Минсельхозе Абхазии.
Председатель Международного фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипия поделился своим мнением относительно продажи жилья иностранным гражданам в четверг 11 февраля.
Международный фонд делового сотрудничества, Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии "Аидгылара" и Центр правовых и экономических исследований и развития законодательства подписали соглашение о сотрудничестве в четверг 11 февраля.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации исключила Республику Абхазия из списка стран, с которыми затруднен обмен налоговой информацией.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось во вторник 15 декабря.
24 ноября в Москве китайская железнодорожная корпорация China Railway и российская компания "Региональные проекты" подписали меморандум, согласно которому в 2016 году стороны планируют начать строительство автомобильной и железнодорожной трассы, которая свяжет Северный Кавказ с Абхазией.
Об интересах Китая в Абхазии и перспективах реализации проекта Траснкавказской дороги рассказал в интервью Sputnik Абхазия вице-президент республики Виталий Габния.
О прошедшем в Абхазии VI Российско-абхазском деловом форуме, о государственных гарантиях и поддержке российских инвестиций, рассказал в интервью Sputnik руководитель РОО "Апсадгьыл" Беслан Эшба.
Без иностранных инвестиций в Сибири и Дальнем Востоке не обойтись, мы рассчитываем на то, что наши коллеги будут активно вкладываться в эти территории, заявил на саммите АТЭС российский премьер.
Около 200 бизнесменов приняли участие в VI российско-абхазском деловом форуме в Сухуме.
Российские предприниматели заинтересованы в том, чтобы инвестировать в Абхазию, но хотят понятных правил игры, отметил Никита Исаев.
Замминистра экономразвития РФ Александр Цыбульский рассказал о преимуществах и проблемах инвестиционных проектов в Абхазии.
Главы делегаций шестого российско-абхазского делового форума ответили на вопросы журналистов.
Министр экономики Адгур Ардзинба назвал факторы привлекательности Абхазии для инвестирования из России.
Вопросы двустороннего сотрудничества будут обсуждаться на шестом российско-абхазском деловом форуме.
Первая за весь послевоенный период масштабная проверка 24 предприятий, находящихся в ведении Министерства экономики, выявила, что практически все из 24 проверенных предприятий не эффективны, отметил министр экономики Адгур Ардзинба.
Рабочая группа при министерстве экономики республики одобрила 16 инвестиционных проектов.
Закон "Об особых экономических зонах" принят в третьем окончательном чтении на заседании Парламента 9 октября.
Круглый стол "Роль российских инвестиций в экономике Абхазии и развитие сектора недвижимости и туристического кластера" состоится в сухумском Доме Москвы в четверг 8 октября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.