Новости по теме катамараны

Организатор перевозок сообщает, что пассажирское сообщение временно не осуществляется по техническим причинам. Перевозки по морю на катамаране из Сочи в Абхазию были возобновлены во вторник после длительного перерыва.
По сообщению автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" билеты на катамаран Сочи-Пицунда можно приобрести только в кассах морского вокзала города Сочи.
Продажа билетов на морское сообщение между Сочи и Абхазией открыта с 17 августа.
Современный катамаран по маршруту Сочи-Гагра начнет курсировать в начале августа.
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