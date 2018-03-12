Новости по теме конституция

Две адвокатские группы подали иски в 14 региональных судов и потребовали признать выборы в нижнюю палату по 295 избирательным округам недействительными, учитывая, что соотношение голосов, необходимых для победы, на некоторых избирательных участках из-за различной плотности населения составило 1 к 2,13.