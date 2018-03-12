Новости по теме конституция

Член политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Кобахия заявил, что Рауль Хаджимба действует в рамках Конституции республики.
Для реализации нового судебного законодательства необходимо дополнительно изыскать более 150 миллионов рублей, сказал Рауль Хаджимба.
26 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Абхазия.
Государственный праздник - День Конституции Республики Абхазия - отметят 26 ноября в Сухуме на площади Свободы.
24 ноября 1924 года ЦИК Абхазии утвердил государственный герб и государственный флаг ССР Абхазии.
Председатель общественной организации "Абзанхара" и экс-спикер Народного Собрания Нугзар Ашуба прокоммментировал предложения организации по реформе Конституции Абхазии.
Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента проект Конституционного закона "О количественном составе Народного Собрания-Парламента" .
Две адвокатские группы подали иски в 14 региональных судов и потребовали признать выборы в нижнюю палату по 295 избирательным округам недействительными, учитывая, что соотношение голосов, необходимых для победы, на некоторых избирательных участках из-за различной плотности населения составило 1 к 2,13.
По словам президента, все обещания и заявления, сделанные им и его командой в пред- и поствыборный период остаются в силе.
Ранее было опубликовано заявление представителя ДНР Дениса Пушилина с предложением к Киеву принять представителей Донбасса, которые доведут до украинских властей позицию ДНР и ЛНР относительно поправок в конституцию Украины.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.