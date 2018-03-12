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Новости по теме легенды

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  • Храм Ипатия Гангрского в Гагре.
    18:22 23.02.2016
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    Овеянный тайнами храм Святого Ипатия в Гагре

    Храм покрова Божьей матери в крепости Абаата возвели в VI-VIII веках, позже он был освящен во имя Святого Ипатия Гангрского, по одной из версий, епископа небольшого города в Малой Азии, жившего в I веке нашей эры, по другой - в честь Ипатия Гагрского, жившего в пещере у горы Мамзышьха.

    Православные храмы Абхазии

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