Новости по теме лесные пожары

С начала пожароопасного сезона в Бурятии были зарегистрированы 1,5 тысячи очагов возгораний на общей площади более 677 тысяч гектаров, что в семь раз выше, чем в прошлом году.
Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора Гагрского района Анжела Конорева рассказала Sputnik о причинах пожара в лесном массиве Гагрского района.
Врио руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Николай Кривошеев сообщил, что раньше в выходные возникало 10-12 пожаров, за минувшие выходные таких случаев было всего два.
На данный момент площадь лесных пожаров составляет 132,73 тысячи гектаров. Сейчас на территории Сибирского федерального округа действует 67 лесных пожаров, за прошедшие сутки были ликвидировано семь очагов возгорания.
Из Красноярского края Пучков отправится в Бурятию и Иркутскую область, где проконтролирует работы по тушению пожаров. По последним данным, общая площадь сибирских лесных пожаров составляет 149 тысяч гектаров.
Режим ЧС в связи с пожароопасной обстановкой действует в шести субъектах Сибирского федерального округа. За прошедшие сутки в СФО удалось ликвидировать 25 лесных пожаров на площади 5106 гектаров.
Несколько групп туристов и местных жителей были эвакуированы из зоны природных пожаров недалеко от озера Байкал в Иркутской области в понедельник. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС РФ боролись с огнем с помощью авиации.
Площадь пожаров резко увеличилась в Бурятии, где в настоящее время зарегистрированы пожары на площади около 70 тысяч гектаров, и в Иркутской области, где зарегистрировано 15 пожаров на площади 27,3 тысячи гектаров.
Крупный лесной пожар бушует в лесном массиве в районе скалы Парус в 15 километрах юго-восточнее Геленджика. Местность труднодоступная, подъездных путей к месту пожара нет.
При этом на двух участках ситуация развивалась критически, в связи с чем пришлось срочно выводить из зоны тушения людей, сообщил зампредседателя Госкомлеса Тувы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.