Новости по теме межнациональные отношения

В день 66-летия со дня рождения известного абхазского правозащитника, видного общественно-политического деятеля Абхазии Зураба Ачба, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба поделилась со Sputnik воспоминаниями о нем.
На финансирование меджлиса крымско-татарского народа в 2016 году выделено 60 миллионов гривен (около 183 миллионов рублей), заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.