Новости по теме национальная кухня

Информационное агентство Sputnik Абхазия показало, как приготовить аджинджух по-абхазски.
Информационное агентство Sputnik Абхазия показало, как приготовить аджинджух по-абхазски.
Основное блюдо абхазской кухни - мамалыга, круто сваренная на воде без соли кукурузная каша. Это блюдо готовят и в будни и в праздники, особенно вкусным оно получается на открытом огне.
Редакция информационного агентства Sputnik Абхазия собрала 10 самых интересных фактов о главном блюде абхазской кухни – мамалыге.
Редакция информационного агентства Sputnik Абхазия собрала 15 самых интересных фактов о главной приправе абхазского стола – аджике.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.