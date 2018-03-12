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Новости по теме недовольство

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  • Акция протеста в Ереване
    10:09 25.06.2015
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    Ночь в центре Еревана прошла спокойно

    Инициативная группа "Нет грабежу" проводит акции протеста против повышения тарифа на электроэнергию. Решением Комиссии по регулированию общественных услуг, принятом 17 июня на основе заявки компании "Электросети Армении", с 1 августа электроэнергия подорожает примерно на 16,7%.

    Протесты в Ереване

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