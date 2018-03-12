Новости по теме недвижимость

По инициативе Совета старейшин Очамчырского района в пятницу 13 мая состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба, спикера Народного Собрания республики Валерия Бганба с общественностью Очамчырского района.
Кабмин Абхазии разрешил Рицинскому реликтовому национальному парку использовать технику в качестве залога под кредит для ремонта дороги на заседании в четверг 25 февраля
Председатель Международного фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипия поделился своим мнением относительно продажи жилья иностранным гражданам в четверг 11 февраля.
Заместитель председателя Союза армян Абхазии, Герой Абхазии Галуст Трапизонян рассказал Sputnik о перспективе продажи жилья российским гражданам.
На долю жилой недвижимости Китая приходится около четверти совокупной стоимости всех объектов данного сегмента в мире, при этом в Китае проживает приблизительно одна пятая всего мирового населения.
О необходимости срочно обсуждать состояние электрической отрасли в Абхазии и о перспективе возврата обратно к керосинкам, рассуждает колумнист, режиссер и фотограф Ибрагим Чкадуа.
Для принятия правильных решений необходимо серьезное профессиональное исследование всех составляющих эту проблему аспектов, как экономических, так и социальных, чего пока сделано не было, сказал глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба.
О прошедшем в Абхазии VI Российско-абхазском деловом форуме, о государственных гарантиях и поддержке российских инвестиций, рассказал в интервью Sputnik руководитель РОО "Апсадгьыл" Беслан Эшба.
Российская и абхазская стороны считают возможным рассмотреть вопросы, регламентирующие продажу недвижимости гражданам России, говорится в итоговом заявлении VI Российско-абхазского делового форума.
13 ноября в Сухуме прошел VI российско-абхазский деловой форум, в котором приняли участие высшие должностные лица Республики Абхазия и представительная делегация высокопоставленных лиц с российской стороны. "Sputnik" встретился с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым и узнал, какие наиболее острые вопросы звучали в Сухуме.
О проблеме купли-продажи недвижимости в Республике Абхазия рассуждает Александр Скаков, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН.
О развитии рынка недвижимости и, в том числе, жилья как одного из важнейших направлений социально-экономического развития Республики Абхазия, рассуждает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Круглый стол "Роль российских инвестиций в экономике Абхазии и развитие сектора недвижимости и туристического кластера" прошел в Сухуме в четверг 8 октября.
На открытом расширенном заседании Общественной палаты обсудили вопрос легализации продажи недвижимости гражданам Российской Федерации и иностранцам.
Круглый стол "Роль российских инвестиций в экономике Абхазии и развитие сектора недвижимости и туристического кластера" состоится в сухумском Доме Москвы в четверг 8 октября.
Цены на недвижимость в Абхазии достаточно разнообразны. В республике преобладает вторичное жилье, это "хрущевки" и "сталинки".
О возможной пользе и угрозах разрешения продажи недвижимости в Абхазии иностранцам рассуждает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Продажа недвижимости иностранцам не может привести к потере государства, считает президент.
Продажа недвижимости иностранцам не может привести к потере государства, считает президент.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию на тему социально-экономического положения в стране.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.