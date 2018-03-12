Новости по теме номинанты

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    17:05 27.02.2016Инфографика
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    Великие неудачники "Оскара"

    В Лос-Анджелесе 28 февраля состоится 88-я церемония вручения самой старейшей и престижной премии в области кинематографии - "Оскар". Пожалуй, главная интрига этого действа — дадут ли, наконец, Леонардо Ди Каприо долгожданную статуэтку, которую он пытается получить уже в шестой раз.

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