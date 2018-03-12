Новости по теме операторы

Федеральное агентство по туризму действует на основании указа президента и постановления правительства, заявил РИА Новости Олег Сафонов. По его словам, изменения вводятся с 1 января 2016 года.
Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России и директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о работе над фильмом "Колчерукий" и новых проектах студии "Абхазфильм".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.