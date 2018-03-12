Новости по теме падение

Утром в пятницу вблизи села Варварино Юрьев-Польского района Владимирской области упал вертолет Eurocopter AS-355N, на борту которого находилось четыре человека, двое из них погибли, двое получили травмы.
О необходимости проверить весь действующий авиапарк в стране заговорили после крушения российского самолета в Египте, жертвами которого стали сотни граждан России.
Крупные импортеры алкоголя, опрошенные газетой "Коммерсант", собираются на следующей неделе существенно поднять цены на свою продукцию, часть импортеров пока не приняли решения о повышении цен, но считают этот вариант развития событий вероятным.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.