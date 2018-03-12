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Новости по теме парламентские центры

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  • В.Путин встретился с Б.Нетаньяху
    10:54 18.03.2015
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    Партия Нетаньяху победила на выборах в Израиле

    Правая партия "Ликуд" одержала победу на парламентских выборах в Израиле. После обработки 99% бюллетеней она получает 30 мест в Кнессете из 120. Партия Ицхака Герцога и Ципи Ливни "Сионистский лагерь" на втором месте - 24.

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