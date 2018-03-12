Новости по теме парламентские центры

Правая партия "Ликуд" одержала победу на парламентских выборах в Израиле. После обработки 99% бюллетеней она получает 30 мест в Кнессете из 120. Партия Ицхака Герцога и Ципи Ливни "Сионистский лагерь" на втором месте - 24.