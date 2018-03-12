Новости по теме победители

Во второй гонке решалось, какое итоговое место займут спортсмены в общем зачете и кому достанется Кубок России по автогонкам Mitjet 2L.
Победителем в конкурсе на создание логотипа чемпионата мира по футболу, проводимого под эгидой ConIFA в Абхазии, стал эскиз Ираклия Черкезия.
"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно в декабре главным редактором издания, начиная с 1927 года. Помимо Меркель, за звание человека года боролись Владимир Путин, Хасан Роухани, Дональд Трамп.
Открытый чемпионат и первенство Ставропольского края по кикбоксингу проходил с 3 по 5 декабря.
Команда из Абхазии, представлявшая секцию бокса столичного Комитета по вопросам молодежи и спорта, заняла призовые места в соревнованиях в Сочи.
Соревнования на Кубок Абхазии по эндуро на мотоциклах и Кубок мотоциклетной федерации России проходили в Абхазии в течение двух дней.
Чемпионат мира по самбо среди мастеров в Израиле будет проходить с 23 по 25 октября.
Премьер- министр Артур Миквабия встретился с отечественными производителями, обладателями Гран-при международной агропромышленной выставки "Золотая осень – 2015" в Москве.
Футбольная команда Нового Афона стала победителем чемпионата Абхазии.
Воспитанник ЦСКА на турнире сильнейших борцов мира Асламбек Гварамия завоевал золотую медаль.
Победителем второго этапа XII шахматного Фестиваля "Абхазия OPEN-2015", прошедшего в Гудауте, стал спортсмен из Саратова Игорь Дмитриев.
Семь абхазских спортсменов приняли участие в XXX традиционном Международном турнире по боксу, посвященном памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна.
Асланбек Гварамия стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юношей, проходившего в Якутске.
Более 25 абхазских боксеров представили республику на Открытом первенстве по боксу среди детей и юношей в городе Сочи.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.