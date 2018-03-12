Новости по теме погода

В четверг территория Абхазии будет находиться в области повешенного атмосферного давления, сообщают синоптики республики.
По сообщению Госгидрометеослужбы Абхазии, погода на предстоящей неделе будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта циклона, центр которого находится над северо-западной частью России.
По сообщению метеорологов, территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с холодной массой воздуха с северо-запада во вторник 14 февраля.
Метеорологи прогнозирует ухудшение погоды в Абхазии ночью в пятницу 13 января.
По сообщению метеорологов Абхазии, в течение недели на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.
Госгидрометеослужба сообщает, что в четверг 5 января, Абхазия окажется под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада.
Метеорологи Абхазии прогнозирует в ночное время четверга 29 декабря дождь.
По сообщению метеорологов, в среду на территории Абхазии из-за прохождения атмосферных фронтов Атлантического циклона погода изменится.
По сообщениям метеорологов, в выходные дни территория Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления.
Госгидрометеослужба республики прогнозирует кратковременный дождь, местами со снегом на территории Абхазии в пятницу 16 декабря.
Госгидрометеослужба республики прогнозирует дожди и минусовую температуру на территории Абхазии на следующей неделе.
Госгидрометеослужба республики прогнозирует ухудшение погоды на территории Абхазии на следующей неделе.
По сообщению метеорологов в четверг 17 ноября на территории республики из-за влияния холодных масс воздуха с севера ожидается облачная погода.
По сообщению метеорологов, в среду территория Абхазии будет находиться во фронтальной зоне.
По сообщению метеорологов, в течение недели в Абхазии будет неустойчивая погода, переменная облачность, временами дождь.
По сообщению метеорологов, в пятницу в Абхазии ночью и утром возможен дождь.
По сообщению метеорологов, в четверг в Абхазии днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь.
По сообщению метеорологов Абхазии, в течение следующей недели территория страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления.
По сообщению метеорологов, в среду на территории Абхазии ожидается переменная облачность.
По сообщениям синоптиков, в течение предстоящей недели на территории Абхазии сохранится неустойчивая, холодная погода.
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