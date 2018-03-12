Новости по теме политический кризис

Паромное сообщение между Крымом и Турцией, а также деловые контакты будут прерваны поле того, как турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Представитель МИД РФ провел в среду встречу с делегацией внутренней национальной сирийской оппозиции, в состав которой входят представители широкого круга общественных и политических организаций.
Подполковник в отставке и эксперт в области ядерных вооружений Брюс Блэр считает, что недоверие между Россией и НАТО с Соединенными Штатами во главе, нарастающее на фоне сирийского и украинского кризисов, возвращает атмосферу холодной войны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.