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Новости по теме политический кризис

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  • Поезд Симферополь - Москва на Керченской паромной переправе
    15:01 04.02.2016
    41

    Крым нашел замену турецким инвесторам

    Паромное сообщение между Крымом и Турцией, а также деловые контакты будут прерваны поле того, как турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

  • Дворец Нации. Женева.
    12:01 04.02.2016
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    МИД РФ: внутренняя оппозиция САР готова к продолжению диалога

    Представитель МИД РФ провел в среду встречу с делегацией внутренней национальной сирийской оппозиции, в состав которой входят представители широкого круга общественных и политических организаций.

  • 16:43 29.11.2015
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    Politico: Россия и США рискуют начать ядерную войну "по ошибке"

    Подполковник в отставке и эксперт в области ядерных вооружений Брюс Блэр считает, что недоверие между Россией и НАТО с Соединенными Штатами во главе, нарастающее на фоне сирийского и украинского кризисов, возвращает атмосферу холодной войны.

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