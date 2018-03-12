Новости по теме пострадавшие

Взрыв произошел около семи утра на КПП при выезде из Заводского района, по предварительной информации, полицейские пытались проверить двух подозрительных граждан, в этот момент произошел подрыв.
Взрыв прогремел в воскресенье вечером на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра Турции в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей.
В пятницу в административном округе Назрани у местной мечети подорвался легковой автомобиль, в результате взрыва телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, один из которых был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.
В больницу скорой помощи были доставлены 15 человек, среди них 9 полицейских и 6 гражданских. У пациентов диагностированы травмы средней степени тяжести, выявлены травмы опорно-двигательного аппарата и головы.
Профессиональные работники красного креста из Сирии Омар Шагуев и Надир Саид провели обучающий курс оказания первой медицинской помощи пострадавшим в автомобильных авариях на Складе драмтеатра.
Автомобиль взорвался в среду у отделения полиции в турецкой провинции Диярбакыр у входа в здание полиции. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Пожар в торговом центре был локализован в 14:07 на 200 квадратных метрах. Два человека пострадали и были доставлены в больницу, сообщили в Южном региональном центре МЧС России.
Семь пострадавших в ходе перестрелки в кафе на Рочдельской улице были госпитализированы, один человек от госпитализации отказался, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В результате стрельбы в американском городе Питтсбург пострадали по меньшей мере четыре человека, двое раненных детей находятся в критическом состоянии.
Взрыв прогремел в понедельник вечером на автобусной остановке возле дома 19 на улице Покровка в центре Москвы. Причиной взрыва мог стать самодельный взрывпакет. Возбуждено уголовное дело.
В кризисном центре МИД Франции пока нет единого списка погибших и пострадавших в результате серии терактов в Париже.
Судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в среду 9 сентября.
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристок из России.
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристов из России.
Кроссовер с отдыхающими из России упал в обрыв с дороги, ведущей к озеру Рица, в среду 22 июля.
На пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле один из мужчин открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил четырех местных жителей. В результате стрельбы также пострадал иностранный турист, получивший легкое ранение в ногу.
Грузовой автомобиль столкнулся с сельским автобусом, направлявшимся из Члоу в Сухум. Один пассажир погиб, двое в тяжелом состоянии.
Председатель Совета старейшин Абхазии Константин Озган считает, что обвинение по делу избиения Беслана Бутба и защита с уважением отнеслись к мнению потерпевшего.
Старший оперативной группы Центра экстренной психологической помощи Лидия Тимофеева рассказала, какую поддержку получают спасенные моряки с затонувшего траулера "Дальний Восток" и их родственники.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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