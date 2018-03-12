Новости по теме праздники

Традиционный благотворительный праздник по случаю Масленицы прошел в посольстве России в Вашингтоне.
В ноябре в селе Лыхны – древней столице Абхазского княжества — на поляне Лыхнашта отмечается праздник урожая. В этот день наездники состязаются в верховой езде, хореографические и вокальные ансамбли исполняют песни и танцы, демонстрируют изделия народного творчества, угощают блюдами национальной кухни.
На набережной Сухума у памятника Неизвестному солдату развернулась полевая кухня, где всем желающим предлагали отведать горячей солдатской каши с чаем.
Постановлением Кабинета Министров "Об утверждении Производственного календаря на 2016 год" в Абхазии объявлены выходными первые три дня мая.
Российский президент поздравил евреев с праздником Песах, который в этом году начался с заходом солнца 22 апреля, и отметил роль еврейских организаций в укреплении взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповеданий в стране.
В этом году в ряды "Бессмертного полка" встанут жители Сербии, Болгарии, Казахстана, Киргизии и многих других стран. Для общей памяти нет политической конъюнктуры и границ, уверен сопредседатель патриотического общественного движения "Бессмертный полк – Россия" Николай Земцов.
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные всего мира в четверг 7 апреля.
День числа "пи" празднуют с 14 марта 1988 года, но именно сегодняшняя дата наиболее полно отражает количество знаков после запятой этого иррационального числа.
Весна в Абхазии уже вступила в свои права, и к празднику всех женщин сады и парки республики "оделись" в цветочные наряды.
В преддверии Восьмого марта, праздника весны, женской красоты, нежности, мужское население Абхазии носится по магазинам в поисках подарков, чтобы приятно удивить своих любимых и дорогих дам. Накануне праздника Восьмого марта жительницы Сухума поделились с корреспондентом Sputnik тем, чтобы они хотели получить в этот день.
Праздничный концерт, приуроченный к 8 марта, прошел в детской школе искусств имени Константина Ковача в пятницу, 4 марта.
Праздничный концерт, приуроченный к 8 Марта, прошел в детской школе искусств имени Константина Ковача в пятницу 4 марта.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Абхазии вместо выходного дня 7 марта рабочим днем объявлена суббота 12 марта 2016 года.
О самом лучшем и универсальном подарке для мужчин на 23 февраля рассуждает колумнист Sputnik Владимир Бегунов.
Праздник зародился в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота, но с 2001 года Госдума РФ переименовала праздник в День защитника Отечества.
О традиции празднования Дня святого Валентина в Абхазии и о том, как этот непризнанный ни одной религией праздник не находит своего отражения и в канонах "Апсуара", рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба.
12 февраля православные христиане во всем мире отмечают день Трех Святых - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
В пятницу, 12 февраля, в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване впервые встретятся предстоятель Русской православной церкви и глава Римско-католической церкви.
12 февраля православные христиане во всем мире отмечают день Трех Святых - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Праздник в честь перенесения мощей Святителя Иоанна Златоуста отмечают православные христиане 9 февраля во всем мире.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.