Новости по теме препарат

За последние дни за употребление препарата мельдоний от соревнований были отстранены сразу несколько российских спортсменов: теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежец Павел Кулижников и волейболист Александр Маркин, биатлонист Эдуард Латыпов.