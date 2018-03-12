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Новости по теме препарат

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  • Лекарственный препарат мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством. Архивное фото.
    19:02 14.03.2016
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    Светлана Журова: в истории с мельдонием много странных совпадений

    За последние дни за употребление препарата мельдоний от соревнований были отстранены сразу несколько российских спортсменов: теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежец Павел Кулижников и волейболист Александр Маркин, биатлонист Эдуард Латыпов.

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