Новости по теме прогноз погоды

Госгидрометеослужба Абхазии сообщает, что в первой половине недели на Черноморском побережье республики ожидается устойчивая погода с небольшой облачностью.
Активный южный балканский циклон подходит к столице со стороны Новой Москвы. В течение суток в городе может выпасть снег местами до 15 сантиметров.
Метеорологи Абхазии прогнозируют на 15 января дождь со снегом.
Азорский антициклон обеспечит устойчивую погоду в течение всей недели
По сообщениям гидрометеослужбы республики погода в Абхазии во второй половине дня в пятницу 26 июня прояснится.
Абхазские синоптики сообщают, что 25 июня в республике пройдут ливневые дожди.
По данным метеорологов Абхазии, в ночь со вторника на среду на территорию республики приходит отрог антициклона с юго-запада.
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