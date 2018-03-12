Новости по теме противостояние

О планируемой в Брюсселе встрече министров обороны НАТО, основной темой которой станет реакция альянса на "агрессивные действия России", рассуждает корреспондент Sputnik Анна Столярова.
Как во времена СССР, так и в настоящее время потенциальными целями для американских ядерных ударов являются крупнейшие города Российской Федерации, предположил российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Представители ОБСЕ планируют приехать на место обстрела центральной части Донецка, сообщил представитель Минобороны Донецкой народной республики.
Президент США предложил заложить 83 миллиона долларов в 2016 году на "поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Евразии и Юго-Восточной Европе". Увеличение составит 26 %.
Ислам Каримов выражает озабоченность в связи с нестабильностью в приграничных районах Афганистана. По его мнению, события в Кундузе стали показателем неспособности афганского правительства контролировать ситуацию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.