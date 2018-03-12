Новости по теме радио

По завершении приема заявок к работе приступит экспертный совет конкурса, который сформирует шорт-лист, десять участников, вошедших в шорт-лист, объявят 20 апреля 2016 года.
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В канун 75-летия создания "Совинформбюро" своими воспоминаниями о дикторе высшей категории Всесоюзного радио Юрии Левитане поделился со Sputnik ветеран Гостелерадио СССР Евгений Грачев.
С января 2016 года Sputnik Молдова предлагает своим радиослушателям новый график вещания.
Всемирный день телевидения отмечается ежегодно 21 ноября. Смотрите на архивных кадрах, как работала первая советская телестудия на Шаболовке в Москве.
Радио Абхазии впервые вышло в эфир 83 года назад, 30 апреля 1932 года.
Министр информационной политики Украины, говоря о возобновлении украинского вещания в Крыму, запланированном на ближайшие дни, подчеркнул, что у министерства "есть конкретная программа" по осуществлено данного проекта.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.