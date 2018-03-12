Новости по теме расследование

Белорусские спецслужбы продолжают проверять информацию о причастности двух белорусских граждан к организации терактов в Бельгии.
Россия внимательно следит за развитием этого дела, продолжит поддерживать контакт со стороной защиты и, при необходимости, окажет Флинну консульскую помощь, сказал представитель МИД.
Американские специалисты озвучили новые подробности результатов расследования причин смерти экс-министра печати РФ Михаила Лесина.
Учитывая то, что МУС сейчас пытается доказать, что в событиях 2008 года были виноваты осетины и их друзья, в лице России, не стоит ожидать объективных выводов со стороны этого судебного органа, считает президент Южной Осетии Леонид Тибилов.
Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя слова своего коллеги Сергея Лаврова о нападении на 13-летнюю россиянку, обвинил министра во вмешательстве во внутренние дела Германии.
На месте обнаружения тела мужчины за перевалом Дятлова были изъяты несколько записных книжек. Предполагается, что погибший может быть отшельником по имени Олег. Записные книжки помогут узнать о последних событиях в его жизни.
Расследование проводилось, оно представляется очень компетентным, профессиональным и совершенно транспарентным, заявила РИА Новости генеральный директор "Гэйтс авиэйшн лимитед" Эмма Фаррант.
Бортовой самописец сбитого Турцией Су-24 был представлен министром обороны Сергеем Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Параметрический самописец даст нам возможность точно понять всю траекторию движения Су-24 с момента его взлета и до момента падения", — сказал Путин на встрече с Шойгу.
Доступ к месту крушения затрудняют сложные погодные условия. Начато расследование инцидента. Власти пытаются связаться с родственниками погибших.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по итогам расследования причин катастрофы с самолетом А321, в ходе которого было установлено, что самолет потерпел крушение из-за теракта, заявил, что совершившие это преступление будут найдены и наказаны.
Нет информации о том, каким образом были получены данные сведения: из перехваченных сообщений переписки между террористами или в ходе изучения обломков лайнера.
Американские специалисты будут иметь полный доступ к месту катастрофы наравне с другими международными специалистами, сообщил министр иностранных дел Египта.
В следственном комитете РФ Владимир Маркин сообщили, что исследования будут продолжены, предстоят сравнения с ближайшими родственниками, в том числе с образцами следов крови, изъятой с одежды императора Александра II.
В Кремле не подтвердили факт обращения России в ФБР с просьбой подключиться к расследованию крушения А321. Активизация контактов между Россией и США по борьбе с терроризмом возможна, сказал Сергей Иванов. США уже получили запрос Египта о включении в команду экспертов по двигателям самолета, которые были произведены американской компанией.
На данный момент можно говорить лишь о наличии неопределенных звуков, записанных на речевой самописец, заявил источник в российском представительстве при спецкомиссии египетских авиавластей.
По данным очевидцев, на месте крушения самолета могут находиться "более 40 тел". На борту разбившегося самолета с российским экипажем могли быть около 20 человек, двое выжили. Помимо пассажиров и экипажа, при крушении Ан-12 в Южном Судане есть погибшие на земле.
Американский телеканал CBS News назвал ряд причин, из-за которых космический аппарат мог зафиксировать изменение температуры, но оговорился, что данные еще анализируются и делать выводы пока рано.
Причина возгорания автомашины, в которой был застрелен Заур Авидзба, устанавливается.
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