Новости по теме разрушения

Пальмира, древние развалины которой — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, находилась под контролем ИГ с середины мая 2015 года. Как выглядит разрушенная террористами историческую часть Пальмиры смотрите в фотоленте РИА .