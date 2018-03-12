Новости по теме развитие

О вкладе Евгения Примакова в развитие востоковедения на конференции, посвященной памяти политика, рассказал Виталий Наумкин, член-корреспондент РАН, консультант Специального посланника ООН по Сирии Стеффана де Мистуры.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору средств на проведение обследования и лечения пятилетнего Армена Мегрикяна с диагнозом ДЦП.
На фоне снижения поставок вина в РФ из других стран и растущего потенциала производителей вина в Абхазии, вероятность увеличения экспорта существенно выросла.
Мастер спорта международного класса, бывший игрок сборной Абхазии, Советского Союза и Греции Гаррик Туркия рассказал Sputnik о перспективах развития гандбола в Абхазии.
В Сухуме открылась школа гандбола, об этом корреспонденту Sputnik рассказал президент Федерации гандбола Абхазии Нугзар Агрба.
О проблемах района и о планах руководства в различных областях рассказал глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария.
О том, как правильно выстроенная информационная политика может радикально изменить в положительную сторону восприятие республики абхазской и зарубежной общественностью, рассказал в интервью Sputnik автор и руководитель проекта "Горная Абхазия", начальник информационного отдела МИД Абхазии Тенгиз Тарба.
О планах обустройства города, поднятии демографии и развитии курорта в городе Очамчыра рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Глава Очамчырского района Хрипс Джопуа.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии, на котором была одобрена "Стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года", состоялось в пятницу 12 февраля.
С удовлетворением можно отметить, что аграрная отрасль продолжает достаточно уверенный рост, даже в условиях общеэкономического спада, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
О том, что подпитывает постоянно тлеющее напряжение и что мешает абхазскому обществу консолидироваться, рассказал Sputnik Абхазия политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Президент Рауль Хаджимба отметил важность реализации долгосрочной программы развития страны.
Сельское хозяйство Абхазии должно быть ориентировано на получение только экологически чистого продукта.
Замминистра экономразвития РФ Александр Цыбульский рассказал о преимуществах и проблемах инвестиционных проектов в Абхазии.
Главы делегаций шестого российско-абхазского делового форума ответили на вопросы журналистов.
В числе достижений за 2015 год Хаджимба назвал оптимизацию доходов и расходов государства, оздоровление банковской системы страны, введение казначейской системы.
Итоги проверки Контрольной палатой республики госпредприятий, подведомственных Минэкономики, обсудили на встрече в Сухуме в среду 14 октября.
Рабочая группа при министерстве экономики республики одобрила 16 инвестиционных проектов.
Идет конкурентная борьба в туристической сфере для привлечения как зарубежных, так и отечественных гостей, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия раньше проигрывала в этой борьбе из-за невысокого качества услуг и сервиса.
Международный день левшей отмечают 13 августа с 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.