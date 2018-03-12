Новости по теме реабилитация

Законопроект предусматривает реабилитацию тех жителей Крыма, которые публично выступали за российский статус полуострова в те времена, когда он был украинским, и получили судимость за сепаратизм.
В Центре для детей с ограниченными возможностями в Сухуме прошли курсы реабилитации уже почти 200 детей.
В Центре для детей с ограниченными возможностями в Сухуме курсы реабилитации уже прошли более 180 детей.
Реконструкция Центра детской реабилитации для детей с ограниченными физическими возможностями произведена за счет средств финансовой помощи Российской Федерации.
Временно исполняющая обязанности главврача Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями Ада Абухба отметила, что Центр будет работать по типу дневного стационара для детей из Сухума, а для тех, кто проживает в других районах Абхазии, будет проводиться стационарное лечение.
По словам ученика девятого класса Амвросиевской школы-интерната ДНР Игоря Кукоары, каждый их день в Абхазии наполнен приятными сюрпризом.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.