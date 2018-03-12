Новости по теме рекорды

Климатологи заявляют, что январь побил все температурные рекорды за последние 135 лет, и что февраль тоже может стать рекордно теплым месяцем.
Рекорд Кубка федерации по теннису по продолжительности матча установили россиянка Светлана Кузнецова и голландка Ришел Хогенкамп. Спортсменки провели на корте 4 часа.
Рекордное количество пассажиров пересекло КПП "Псоу" за курортный сезон 2015 года.
Мастер спорта по пауэрлифтингу из Челябинска Эльбрус Нигматуллин установил мировой рекорд, протащив 30-тонный двухэтажный дом на три метра по специально оборудованным рельсам.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.