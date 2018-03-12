Новости по теме репатриация

О ходе работы комиссии и рабочей группы по разработке проекта Государственной программы по репатриации корреспонденту Sputnik рассказал член комиссии, руководитель рабочей группы Рамиль Ажиба.
О том, как сейчас живут в Абхазии люди из Сирии, переехавшие сюда с началом боевых действий в их стране, и какой была Сирия без войны, рассказали корреспонденту Sputnik сирийские репатрианты.
Экс-депутат Парламента Сирии и один из лидеров черкесской диаспоры на Ближнем Востоке Шараф Маршан рассказал о своем видении развития событий в САР.
Коммунист и врач, экс-депутат Парламента Сирии и один из лидеров черкесской диаспоры на Ближнем Востоке Шараф Маршан исполнил давнюю мечту и переехал жить на историческую родину в Абхазию, где в настоящее время помогает обустроиться таким же репатриантам, как и он сам.
О разработке государственной программы по репатриации, необходимости строительства мечети в республике и о том, как сказывается на процессе репатриации кризис в отношениях России и Турции, рассказал в интервью Sputnik Абхазия председатель ГК по репатриации Вадим Харазия.
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Руководство Госкомитета по репатриации Республики Абхазия во главе с председателем Вадимом Харазия посетило мероприятие, приуроченное ко второй годовщине открытия абхазского культурного центра в Сакарье.
Руководство Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия во главе с председателем Вадимом Харазия посетило мероприятие, приуроченное ко второй годовщине открытия абхазского культурного центра в Сакарье.
Как отметил глава государства, парадоксально то, что до сих пор не принята Госпрограмма по репатриации. Он поручил Госкомитету по репатриации в координации с другими ведомствами и общественными организациями уже в третьем квартале 2016 года разработать проект соответствующего документа.
7 октября 1992 года в селе Лыхны прошел первый Конгресс абхазо-абазинского народа. На нем было объявлено о создании Всемирной Ассоциации народа абаза. В 23-ю годовщину создания организации ее генеральный секретарь Геннадий Аламиа рассказал Sputnik о перспективах сближения абхазов и абазин, репатриации и роли Ассоциации в истории абхазского народа.
Сотрудница экспертного управления Администрации президента, политолог Есланда Смыр прокомментировала Sputnik возросший поток мигрантов в страны Европы из Ближнего Востока и севера Африки.
Глава Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия Вадим Харазия рассказал СМИ о проблемах и перспективах Госкомитета.
Хандан Папба больше года назад переехала из Турции на свою историческую родину – в Абхазию. О том, как она решилась на такой ответственный поступок и какую нашла здесь профессию, Хандан рассказала в интервью Sputnik.
Историк-кавказовед, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований (АбИГИ) имени Дмитрия Гулиа Руслан Гожба рассказал о махаджирстве корреспонденту Sputnik.
В рамках проекта "Абхаз, посети свою Родину" в Абхазию приехала первая группа туристов из Турции в составе 15 человек, многие из которых впервые посетили республику.
Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия был единогласно принят на заседании Кабинета Министров в четверг, 26 марта.
О новых проектах, о том как адаптировались у себя на родине репатрианты и какие проблемы для них влечет за собой курортный сезон, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Абхазии Алиас Нанба.
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.
О том, как чувствуют себя в Абхазии сирийские абхазы, прибывшие в республику в прошлом году в связи с конфликтом в Сирии, рассказал министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Председатель Госкомитета по репатриации Абхазии Хрипс Джопуа и начальник отдела комитета по связям с соотечественниками Джансух Лазба примут участие во встрече представителей культурных центров, которая пройдет 23 февраля в турецком городе Адапазар, провинция Сакарья.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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