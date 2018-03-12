Новости по теме репатриация

Коммунист и врач, экс-депутат Парламента Сирии и один из лидеров черкесской диаспоры на Ближнем Востоке Шараф Маршан исполнил давнюю мечту и переехал жить на историческую родину в Абхазию, где в настоящее время помогает обустроиться таким же репатриантам, как и он сам.