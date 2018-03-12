Новости по теме родина

Профессор и журналист Екатерина Бебия представила свой документальный фильм "Иорданские заметки" о жизни абхазов и родственных им народах в Аммане в Абхазском госуниверситете во вторник 17 мая.
О разработке государственной программы по репатриации, необходимости строительства мечети в республике и о том, как сказывается на процессе репатриации кризис в отношениях России и Турции, рассказал в интервью Sputnik Абхазия председатель ГК по репатриации Вадим Харазия.
Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Ченгиз Коч Ашуба в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о жизни и работе абхазской диаспоры в Турции.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.