Новости по теме родственники

Около трехсот цхинвальцев собрались на центральной площади города, чтобы поздравить с возвращением на родину из грузинских тюрем четырех соотечественников - Георгия Зассеева, Георгия Валиева, Бориса Турашвили и Иосифа Кочиева.
Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Абхазии Вадима Назадзе, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, в незаконном хранении боеприпасов и вымогательстве взятки, требуют отвода судьи Ады Касландзия.
История ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Хирьяновой, опубликованная на сайте Sputnik, нашла отклик из Амурской области, где живет ее внучатый племянник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.