Новости по теме рок-фестиваль

Второй Международный рок-фестиваль "Абхазский берег", организованный Федерацией мотоспорта Абхазии, состоялся в поселке Цандриыпш Гагрского района.
Второй Международный рок-фестиваль "Абхазский берег", организованный Федерацией мотоспорта Абхазии, состоялся в поселке Цандриыпш Гагрского района.
Второй международный фестиваль рок-музыки "Абхазский берег" открылся в пятницу в поселке Цандрыпш Гагрского района.
Фестиваль рок-музыки будет проведен с 7 по 9 августа в Гагрском районе Абхазии.
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