Новости по теме рыбная ловля

Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба рассказал Sputnik о лове рыбы в акватории Гагрского района.
В течение месяца хамсовой путины в Абхазии выбрано 28 тысяч тонн из 40 квотированных.
В течение месяца хамсовой путины в Абхазии выбрано 28 тысяч тонн из 40 квотированных.
Рыбопромышленники РФ с 2016 года будут осуществлять промысел хамсы в водах Республики Абхазия, сообщает Росрыболовство по итогам переговоров между представителями российской рыбной отрасли и Кабинета Министров Абхазии.
Запрет на ловлю рыбы в реках Абхазии будет действовать с 23 октября по 30 ноября 2015 года.
Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба прокомментировал разрешение, выданное крымским рыбакам на промысел хамсы у берегов Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.