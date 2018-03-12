Новости по теме школы

О том, что нельзя есть в школах, кто и как это будет проверять и почему принят список запрещенных для школьного питания продуктов, в радиоинтервью Наале Авидзба рассказал заместитель министра образования Дмитрий Гварамия.
Строительство школы в Псху было завершено пять лет назад всего за три с половиной месяца. Сегодня в ней обучаются 45 детей, из них девять учеников выпускного класса и пятеро первоклассников.
В столице для выпускников прозвенел последний звонок, по этому случаю в школах Сухума прошли торжественные линейки в пятницу 3 июня.
О творениях и неординарном подходе архитектора Ивана Бегича читайте в материале Арифы Капба.
Жан Марк Данто из города Сан Назер во Франции приехал в Абхазию в 1997 году, чтобы строить школы в составе гуманитарной миссии международной организации, однако обстоятельства сложились таким образом, что французский инженер навсегда остался в республике, где основал успешный бизнес.
Заместитель министра образования Дмитрий Гварамия рассказал о том, как продвигается перевод галских школ нижней зоны на абхазские образовательные программы.
О проблемах и о специфике работы единственной в Абхазии школы для детей с ограниченными возможностями рассказали сотрудники школы.
Праздничный концерт, приуроченный к 8 марта, прошел в детской школе искусств имени Константина Ковача в пятницу, 4 марта.
В Международный день родного языка ученые обсудили развитие и сегодняшнее состояние абхазского языка.
Первая воскресная школа откроется в Сухумском кафедральном соборе 14 февраля. На занятиях в доступной форме будут знакомить детей с основами христианской веры, проводить уроки церковного пения, рисования.
Учителя и психологи рассказали о последствиях использования учениками различных гаджетов в школе.
В провинции Килис на юге Турции во дворе школы разорвались два снаряда, прилетевшие со стороны Сирии. Полиция сообщает о двух погибших и четырех раненых.
По инициативе Культурно-благотворительного фонда "Ашана" и при поддержке Министерства образования Абхазии 13 ноября во всемирный День Доброты во всех школах республики провели "Урок Добра".
Сирийские школьники стали чаще выбирать русский в качестве обязательного второго иностранного языка. Смотрите на видео, что они думают о его изучении и как проходил урок в одной из школ Дамаска.
При переходе на новую программу обучения в младших классах некоторых школ Галского района сложности преодолеваются за счет добавления уроков или разъяснения предмета на родном языке ученика, отметил Беслан Кантария.
"Школа плюс детский сад" в ауле Кара-Паго рассчитана на 120 учащихся и 40 детей дошкольного возраста.
Акцию "Бессмертный полк" провела сухумская школа №1 имени Баграта Шинкуба 29 сентября.
Галской средней школе № 2 присвоено имя кавалера ордена Леона Джансуха Муратия, погибшего в 2008 году при исполнении служебного долга.
Благотворительный фонд "Абхазия" и правительство Москвы передали в дар третьей средней школе города Сухум компьютерную технику.
Президент Республики Абхазия посетил Тамышскую среднюю школу имени Дмитрия Гулиа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.