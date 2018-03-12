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Новости по теме снятие

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  • Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Дж.Керри. Архивное фото
    14:02 25.03.2016
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    Керри напомнил об условиях снятия санкций с России

    Американский дипломат считает возможным снятие ограничительных мер с России в том случае, если будут выполнены все пункты "Минска-2", при этом Москва уже не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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