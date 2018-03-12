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Новости по теме современность

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  • Инал Лазба: почему апсуара.
    15:18 14.01.2016
    1508

    Инал Лазба: почему аԥсуара

    Об аԥсуара как об абхазской религии и об отношении к нормам аԥсуара в современном обществе рассуждает колумнист Инал Лазба.

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