Новости по теме тело погибшего

Тело погибшего Героя РФ, пилота со сбитого российского Су-24 Олега Пешкова, ранее было доставлено в Хатай. На аэродроме в Анкаре его будут встречать посол и представители посольства, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.