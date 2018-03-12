Новости по теме трагедии

Проект создан на основе серии фотографий Валерия Мельникова, получившей множество международных наград. Фотокорреспондент сделал свои иллюстрации в Луганской области Украины летом 2014 года.
14 декабря 1992 года вся Абхазия содрогнулась, грузинами над селом Лата Гулрипшского района был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал.
По мнению российского премьера, когда-то США способствовали укреплению "Аль-Каиды", что привело к трагедии 11 сентября. Разумная политика в странах Ближнего Востока должна состоять в поддержке легитимной власти, подчеркнул Медведев.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифа Дискина, карикатуры на тему авиакатастрофы в Египте оскорбляют чувства россиян.
На первой из карикатур изображен схватившийся за голову боевик террористической группировки "Исламское государство", на которого с неба летят обломки самолета. Подпись гласит: "ИГ: Российская авиация усиливает бомбардировки"
Давка в долине Мина произошла из-за скопления паломников во время ритуала хаджа - побивания камнями шайтана. Число раненых превысило 805 человек. Спасательная операция продолжается.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своей телеграмме президенту Приднестровья Евгению Шевчуку отметил общность судеб двух республик.
О трагедии армянского народа и оценке мировым сообществом событий 1915-1922 годов в аналитической статье секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.