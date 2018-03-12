Новости по теме участники

В субботу 4 марта состоялось первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!"
Среди участников представители США, Бразилии, Перу, Австралии, России, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Китая и многие другие, конкурс открыт для участников в возрасте от 18 до 33 лет.
По завершении приема заявок к работе приступит экспертный совет конкурса, который сформирует шорт-лист, десять участников, вошедших в шорт-лист, объявят 20 апреля 2016 года.
Sputnik Абхазия примет участие в международном конкурсе в области радиовещания "Говорим как Левитан", приуроченном к 75-летию создания "Совинформбюро".
В конкурсе могут принять участие фотографы в возрасте 18-33 лет. Основной темой конкурса в 2016 году стала тема "Путь к глобальному пониманию".
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