Новости по теме уголовные дела

Движение "Открытая Россия" заявило о том, что следователи проводят обыски в квартирах его сотрудников и пресс-секретаря Ходорковского Кюлле Писпанен. В СК пояснили, что обыски связаны с делом ЮКОСа о хищении средств, возбужденным в 2003 году.