Новости по теме уголовные дела

Судебный процесс по надзорному представлению Генпрокуратуры на постановление Сухумского городского суда и Кассационной коллегии Верховного Суда Абхазии по делу бывшего гендиректора ГК "Черноморэнерго" Резо Зантария и главного бухгалтера компании Людмилы Сысак, состоялся в пятницу 26 февраля.
Не имея разрешения на охоту, они застрелили животное из гладкоствольного оружия ради желчи и лап, сообщили в краевом главк МВД.
По факту массовых беспорядков, произошедших в среду вечером, открыто уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса Республики Молдова.
Уголовное дело по факту сноса "дома купца Качикяна" будет вести следственное управление Генеральной прокуратуры.
На место взрыва прибыли 4 пожарных расчета и 9 карет скорой помощи, всего пострадали около 20 человек.
В Тушинском районном суде Москвы на днях состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении Коробова, обвиняемого по статье "незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну"
Следствие считает, что главный аудитор государственных контрактов Минобороны Дмитрий Недобор входил в группу коррупционеров, требовавших откаты с исполнителей госконтрактов.
Движение "Открытая Россия" заявило о том, что следователи проводят обыски в квартирах его сотрудников и пресс-секретаря Ходорковского Кюлле Писпанен. В СК пояснили, что обыски связаны с делом ЮКОСа о хищении средств, возбужденным в 2003 году.
В отношении организаторов бунта в СИЗО МВД Абхазии в селе Дранда Гулрыпшского района прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.
Главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар и глава бюро газеты в Анкаре Эрдем Гюль были арестованы по обвинению в шпионаже. Они проводили журналистское расследование о тайных поставках оружия сирийским джихадистам со стороны спецслужб Турции.
За призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма возбуждено уголовное дело в отношении советника МВД Украины Антона Геращенко.
В настоящее время проходит задержание и установление всех причастных к совершению преступлений лиц.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.