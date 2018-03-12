Новости по теме улицы

О покинутых домах и старых улочках, хранящих необыкновенные и интересные истории, читайте в материале Арифы Капба.
Совершить небольшое виртуальное путешествие по одной из старинных улочек Сухума предлагает журналист Арифа Капба.
О работе рабочей группы по увековечению памяти Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Гиви Агрба рассказал в интервью Sputnik член комиссии и председатель совета старейшин Абхазии Константин Озган.
Одна из улиц города будет носить имя Героя Абхазии Беслана Джелия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.