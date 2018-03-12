Новости по теме воссоединение

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов вынес на рассмотрение вопрос о переименовании республики в Южную Осетию-Аланию. Ранее пресс-служба главы Южной Осетии сообщила, что Тибилов собирается инициировать проведение референдума по вопросу о вхождении республики в состав России.